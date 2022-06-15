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Dünya

Büyük Sahra DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden biri Mali-Nijer sınırı yakınlarında yakaladı

DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki (Sahel) üst düzey yöneticilerinden Oumeya Ould Albakaye'nin, Mali'de konuşlu Fransız Barkhane güçlerince yakalandığı bildirildi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
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Fransız Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, haftalardır süren bir operasyon kapsamında Fransız kuvvetleri 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gece Büyük Sahra DEAŞ'ın (EIGS) üst düzey yöneticilerinden Albakaye'yi Mali-Nijer sınırı yakınlarında yakaladı.

Albakaye'nin, Gao'dakiler dahil Mali'deki çeşitli askeri yerleşkelere birçok saldırı düzenleyen ve doğaçlama patlayıcı cihazlar kuran ağları yönettiği aktarıldı.

Mali dışına konuşlandırılmak üzere Barkhane güçlerinin geçtiği yolları hedef aldığı ileri sürülen Albakaye'nin, Mali ve Burkina Faso halklarına karşı çok sayıda zulüm ve misilleme eylemlerinde bulunduğu kaydedildi.

Fransız basınında da Albakaye'nin birkaç gün sorgulandıktan sonra Mali yetkililerine devredileceği belirtildi.

Mali yönetimiyle ilişkilerin bozulması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 Şubat'ta Mali topraklarında Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlu askerlerin çekileceğini açıklamıştı.

Paris yönetimi Mali'den çektiği askerlerini bölge ülkelerinden Nijer ve Çad'a kaydırıyor.

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