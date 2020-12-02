İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Aralık 2020 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8298
  • EURO
    9,4388
  • ALTIN
    460.759
  • BIST100
    1337.03
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'Büyük Vatan Savaşı' Ermenistan'a pahalıya patladı... Tam 4.8 milyar dolar
Dünya

'Büyük Vatan Savaşı' Ermenistan'a pahalıya patladı... Tam 4.8 milyar dolar

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'den 10 Kasım'a kadar gerçekleştirdiği askeri operasyonların Ermenistan'a 4.8 milyar dolara mal olduğu açıklandı.

IHA02 Aralık 2020 Çarşamba 13:06 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:07
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitabında uzmanlara askeri teçhizatların fiyatının hesaplanması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine UNEC Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nden bilim adamları, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonun Ermenistan’a ne kadar mal olduğunu hesapladı. Ermenistan ordusuna ait tahrip edilen ve yağmalanan askeri teçhizatın değeri tespit edildi. Bilim adamlarına göre, Aliyev’in Büyük Vatan Savaşı olarak açıkladığı operasyon, Ermenistan’a 4,8 milyar dolara mal oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.