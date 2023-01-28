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Dünya

Büyükelçilik saldırısı sonrası İran'da skandal olay! Katili TV'ye çıkardılar

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırıyla büyükelçiliğin güvenlik amirini öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan saldırganın yakalandıktan sonra 3 İran kanalına röportaj verdiği ortaya çıktı. Saldırganın konuşurken ki rahat tavırları ise dikkati çekti.

28 Ocak 2023 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Büyükelçilik saldırısı sonrası İran'da skandal olay! Katili TV'ye çıkardılar
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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi. Saldırıda büyükelçiliğin Güvenlik Amiri Orhan Askerov şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi ise yaralandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaralıların durumunun iyi olduğunu duyurdu.

BÜYÜKELÇİ SALDIRGANI 3 İRAN KANALINA RÖPORTAJ VERDİ

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Tahran yönetimi, saldırganın yakalandığını açıkladı. Saldırgan yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi. Saldırganın rahat tavırları dikkati çekti.

Saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi'nin görevden alındı. Tahran Emniyet Müdürlüğüne Elburz Emniyet Müdürü Abbas Ali Muhammediyan getirilirken, Rahimi de Ekonomik Güvenlik Polisi Başkanı olarak atandı.

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