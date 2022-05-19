İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2022 Perşembe / 18 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9277
  • EURO
    16,9138
  • ALTIN
    938.882
  • BIST100
    2393.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Byden: Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak
Dünya

Byden: Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak

İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden,

AA19 Mayıs 2022 Perşembe 23:08 - Güncelleme:
ABONE OL

İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan Byden, genel inanışın aksine ülkesinin NATO üyelik sürecinin çok hızlı ve pürüzsüz geçeceğini hiçbir zaman düşünmediğini belirtti.

Byden, "NATO başvurumuzun yüksek hızda düz yol olacağını kim tahmin etmişse, bence çok yüksek beklentileri var. Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak ve sonra çözmeniz gerekecek." ifadesini kullandı.

Byden, "Türk meslektaşımla daha önceden NATO toplantısında görüştük. En zor durumlarda bile birbirimizle görüşerek sorunların üstesinden gelebiliriz. Şu anda İsveç'in üyelik sürecinde karşılaştığı durumu garip karşılamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İsveç arasındaki NATO krizi için daha fazla yorum yapmayacağını belirten Byden, bu konuda siyasetçilerin açıklama yapmalarının daha doğru olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.