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Dünya

Çad'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibinin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno olduğu açıklandı.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 01:58 - Güncelleme:
Çad'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu
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Ulusal Seçim Kurulundan (ANGE) yapılan açıklamada, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun oyların yüzde 61,3'ünü aldığı ve Çad'ın yeni cumhurbaşkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, diğer adaylardan Succes Masra'nın oyların yüzde 18,53'nü alarak ikinci, Pahimi Padacke Albert'in ise oyların yüzde 16,91'ini alarak üçüncü olduğu aktarıldı.

Masra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçiminin galibinin kendisi olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 65 olduğu kaydedildi.

ÇAD'DAKİ GEÇİŞ DÖNEMİ

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

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