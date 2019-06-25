Çağımızın hastalığı Eko-depresyon

Kutuplardaki buz tabakasının incelmesi, orman yangınlarının kitlesel felaketlere döüşmesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve dünyanın sonunu müjdeleyen haberler, insanoğlunun psikolojisini bozdu. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) çevre felaketini durdurmak için 12 yılın kaldığını bildiren raporunun ardından yeni bir araştırmaya imza atan İklim Psikolojisi Birliği, insanların ekolojik sorunlar nedeniyle depresyona girdiğini tespit etti.

ÇOCUK İSTEMİYORLAR

İngiliz Independent gazetensin haberine göre, İklim Psikolojisi Birliği çevresel felaketin kronik korkusunu ‘eko-kaygı’ olarak nitelendirdi. Gazeteye konuşan Bath Üniversitesi’nden Caroline Hickman geçen yıl 2 olan eko-depresyon hastalarının arttığına dikkat çekti ve “Birçok kişi dünyaya çocuk getirmeyeceğini kaydediyor. Diğerleri, çocuk sahibi olmaktan ve onu sorunlu bir dünyaya getirmekten suçlu hissetmek istemediklerini ifade ediyorlar. Bir kadın çocuğunu öldürmeyi hayal ettiğini söyledi” dedi.