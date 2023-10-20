CAIR toplantısında bomba tehdidi! Konumum değiştirildi

CAIR'in açıklamasında, bu yıl 29'uncusu düzenlenecek yemeğe ev sahipliği yapacak otelin, kimliği belirsiz kişilerden aldığı tehditler nedeniyle kendilerine organizasyonu iptal ettiğini ilettiği kaydedildi.

"Otele göre son günlerde kimliği belirsiz kişiler arayarak etkinliğin yapılması halinde otoparka bomba yerleştirmek, personeli evlerinde öldürmek ve 6 Ocak'taki ABD Kongre Binası saldırısının benzerini yapmakla tehdit etti." ifadesine yer verilen açıklamada, yemeğin güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan başka bir mekanda düzenleneceği bildirildi.

Arlington polisleri, otelin CAIR'in etkinliğiyle ilgili "bombalama tehdidi içeren" isimsiz telefonlar aldığına dair şikayetin araştırıldığını belirtti.

Söz konusu tehditler, CAIR'in ABD Kongre üyelerini Gazze'de ateşkesi teşvik etmeye çağıran çevrim içi kampanya başlatması ve yıllık etkinliğini Filistinlilerin insan hakları konusuna odaklanacak şekilde güncellemesinin ardından gerçekleştirildi.

CAIR Başkanı Nihad Awad, yaptığı açıklamada tehditleri şiddetle kınayarak, "Filistin halkını insanlıktan çıkarmaya ve Amerikalı Müslümanları susturmaya çalışan Filistin karşıtı ırkçıların ve Müslüman karşıtı yobazların tehditlerinin, bizi 'herkes için adalet' arayışımızdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.