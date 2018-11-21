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California'da çıkan yangınlarda ölenlerin sayısı 81'e çıktı

ABD'nin California eyaletinde etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

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California'nın kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan ve eyalet tarihinin en ölümcülü olarak nitelendirilen yangında bilanço her geçen gün artıyor.

Yetkililer iki kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından ölü sayısının 81'e çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 700 kişiden ise haber alınamazken, yangınlarda 12 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve 61 bin 107 hektarlık alan kül oldu.

Öte yandan, yangınlarda evlerini kaybeden çok sayıda kişi şimdi ise California'da etkili olan şiddetli yağışla mücadele ediyor.

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