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Cammu Keşmir'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan basınında yer alan haberlere göre, emniyet yetkilisi Mumtaz Ahmed, Doda bölgesindeki Batote-Doda otoyolunda 11 kişi kapasiteli minibüsün 150 metreden fazla yuvarlandığını belirtti.

Kazada 3'ü çocuk, 5'i kadın 16 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Ahmed, kazadan tek kurtulan kişinin de hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Ahmed, araç şoförünün yol üzerindeki virajı alamamasının kazaya neden olduğu tahmininde bulunduklarını kaydetti.

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