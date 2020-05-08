Cammu Keşmir'de protesto ve çatışmalar 3'ncü gününe girdi

AA 08 Mayıs 2020 Cuma 21:11 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 21:11

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Riyaz Naiku'nun öldürülmesinin ardından başlayan protesto ve çatışmalar 3'ncü gününe girdi.

Hint güvenlik güçleri bağımsızlık yanlısı protestoculara plastik mermiler ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, üç günde bir kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 protestocunun da yaralandığı bildirildi.

Başkent Srinagar'daki hastanelerde tedavi altına yaralıların büyük bölümünün gözlerinde plastik mermi isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiği kaydedildi.

Protestolar, Hint güvenlik güçlerinin Naiku'nun köyüne operasyon düzenleyip, köyde kurulan taziye çadırını dağıtmasının ardından yoğunlaşmıştı.

Naiku ve iki yardımcısı, güvenlik güçlerinin 6 Mayıs'ta Pulwama bölgesinde Beighbora köyüne düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

Naiku, Cammu Keşmir'de 2016 yılında öldürülen Hizbul Mücahidin lideri Burhan Vani'nin yerine geçmişti. Hint yetkililer, Naiku'yu örgüt adına bölgede güvenlik kurumlarına saldırılar planlamakla suçluyordu.

Vani'nin ölümünün ardından bölgede tansiyon yükselmişti

Keşmirli direnişçi Vani'nin, 8 Temmuz 2016'da Hindistan kuvvetleriyle girdiği çatışma sırasında öldürülmesinin ardından bölgede 5 ay süren büyük çaplı protesto eylemleri yapılmıştı.

Hint güvenlik güçlerince 100'e yakın sivilin öldürüldüğü gösterilerde, 10 bin kişi yaralanmış, binlerce kişi hapse atılmıştı. Yaralanan yaklaşık 4 bin kişinin güvenlik güçlerinin plastik mermileri nedeniyle gözünü kaybettiği belirtilmişti. Öte yandan, gösteriler sırasında 2 polis memuru öldürülmüştü.