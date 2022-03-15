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Dünya

Canlı yayında pankartlı eylem! Televizyon çalışanı stüdyoyu bastı

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında bir çalışan, spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto etti.

AA15 Mart 2022 Salı 00:02 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 00:02
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Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde pankartla haber okuyan spikerin arkasında kameranın karşısına çıktı.

Spiker haber okurken meydana gelen protesto eyleminde, Ovsyannikova elinde "savaşa hayır" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırdı.

Güvenlik güçlerinin, kadını gözaltına aldığı bildirildi.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." dedi.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istedi.

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