İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2023 Salı / 5 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0103
  • EURO
    28,9086
  • ALTIN
    1677.73
  • BIST100
    7680.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Caparov: Pandemiden bu yana yoksulluk oranı yüzde 25'e yükseldi
Dünya

Caparov: Pandemiden bu yana yoksulluk oranı yüzde 25'e yükseldi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'da, koronavirüs salgınının başladığı 2019'da yüzde 20 olan genel yoksulluk oranının 2020'de yüzde 25'e yükseldiğini bildirdi.

AA19 Eylül 2023 Salı 00:51 - Güncelleme:
Caparov: Pandemiden bu yana yoksulluk oranı yüzde 25'e yükseldi
ABONE OL

Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu"nda konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için harekete geçirdikleri plan ve programları hakkında bilgi veren Caparov, "Kırgızistan'da, koronavirüs salgınından bu yana genel yoksulluk oranı 2019'da yüzde 20 iken 2020'de yüzde 25'e yükseldi." dedi.

Caparov, yoksullukla mücadele kapsamında Kırgızistan'da eğitime eşit erişimi sağlayarak, kalitesini ve finansmanını iyileştirerek eğitim sistemini kapsamlı bir şekilde dönüştürmeye ve yenilenebilir enerjiye geçişte kararlı olduklarını anlattı.

Kırgızistan'ın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı duyarlı olduğuna dikkati çeken Caparov, ülkesinde buzulların erimesi ve su seviyelerinin azalmasının devam etmesi halinde bölgede gıda güvenliğinin kötüleşeceğine, bunun yoksulluğu, göçü ve eşitsizliği hızlandırabileceğine işaret etti.

Caparov, Kırgızistan'da buzulları ve dağ ekosistemini korumak amacıyla, BM'nin himayesinde, gelişmekte olan ülkelere yönelik "Yeşil inisiyatiflerin karşılığında borçların silinmesi için" özel bir fonun oluşturulması önerisinde bulundu.

  • Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov
  • Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov
  • Sadır Caparov

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.