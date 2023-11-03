Caparov: Türk ülkeleri arasındaki yapıcı ve verimli işbirliğine katkıda bulunmaya her zaman hazırız

Caparov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.

Zirvenin, küresel krizlerin, değişimlerin yaşandığı ve bunların üstesinden gelmek için ortak çaba gerektiren zor bir dönemde yapıldığını vurgulayan Caparov, bu bağlamda teşkilatın "Türk Dünyası Vizyonu 2040" ve 5 yıllık "TDT Stratejisi" belgeleri temelinde ülkeler arasındaki işbirliğini daha da teşvik etmesi ve güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Caparov, Kırgızistan'ın, TDT çerçevesinde çok planlı ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmeye özel önem verdiğine işaret ederek, "Türk devletlerimizin ekonomik potansiyel oluşturma ve sürdürülebilir kalkınmaya doğru ilerleme çabalarını birleştirmenin önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasının, özellikle iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak ve iş planlarını gerçekleştirmek için gerekli çeşitli finansal piyasa araçlarının mevcudiyetini koruma ve genişletmenin önemli olduğunu dile getirdi.



Dijital dönüşümün, işbirliğinin önemli alanlarından olduğuna işaret eden Caparov, "Ülkemizde Yüksek Teknoloji Parkı bulunuyor. Ayrıca 99 tür faaliyeti içeren Yaratıcı Endüstriler Parkı oluşturulmuştur. Bu bağlamda 2024'te Kırgızistan'da TDT Üye Devletleri Dijital Forumu'nun düzenlenmesini öneriyorum." diye konuştu.

Kırgızistan'ın her ülke ve ortakla, karşılıklı yarar sağlayan ve çok yönlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Caparov, TDT üyesi ülkelerin posta operatörleri arasında, indirimli fiyatlarla posta alışverişi geliştirme konseptini uygulamak üzere bir çalışma grubu oluşturarak işbirliği başlatılmasını önerdi.

Türk ülkelerinin üretici ve girişimcilerini bir araya getirmek için elverişli koşulların yaratılması gerektiğine işaret eden Caparov, Türk işbirliği kuruluşları TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ve turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.



Caparov, Büyük İpek Yolu üzerinde bulunan Kırgızistan'ın Calal-Abad şehrinin 2025'te "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesi önerisinde de bulundu.

Gelecek yıl TDT Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirten Caparov, "Teşkilatın güvenilir şekilde gelişmesine, Türk ülkeleri arasındaki yapıcı ve verimli işbirliğine, dostane ve yakın komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

