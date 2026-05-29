29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
  • Carney'den ABD'ye ortaklık mesajı: Güçlü Kanada Amerika'ya da katkı sağlar
Dünya

Carney'den ABD'ye ortaklık mesajı: Güçlü Kanada Amerika'ya da katkı sağlar

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesi ile ABD arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, güçlü bir Kanada'nın ABD'ye de önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 09:42
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ABD'deki New York Ekonomi Kulübünde konuşan Carney, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Carney, iki ülkenin birçok alanda birlikte çalışabileceklerini ve küresel ölçekte ortak hareket ederek rekabet gücünü artırabileceklerini söyledi.

Kanada'nın, ABD ile daha yakın işbirliği ve "gerçek ortaklık" istediğini belirten Carney, "Güçlü bir Kanada, Amerika'yı yeniden büyük yapmaya yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarının, Kanada'yı ekonomik gücünü artırmaya yönelttiğini ifade eden Carney, ülkesinin enerji alanında küresel güç olma hedefini sürdürdüğünü vurguladı.

  • Mark Carney
  • Kanada-Amerika işbirliği
  • güçlü Kanada

