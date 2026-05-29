Carney'den ABD'ye ortaklık mesajı: Güçlü Kanada Amerika'ya da katkı sağlar

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ABD'deki New York Ekonomi Kulübünde konuşan Carney, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Carney, iki ülkenin birçok alanda birlikte çalışabileceklerini ve küresel ölçekte ortak hareket ederek rekabet gücünü artırabileceklerini söyledi.

Kanada'nın, ABD ile daha yakın işbirliği ve "gerçek ortaklık" istediğini belirten Carney, "Güçlü bir Kanada, Amerika'yı yeniden büyük yapmaya yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarının, Kanada'yı ekonomik gücünü artırmaya yönelttiğini ifade eden Carney, ülkesinin enerji alanında küresel güç olma hedefini sürdürdüğünü vurguladı.