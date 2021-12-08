Gerilim had safhada! PKK, DEAŞ'ı Peşmerge'nin üzerine saldı

8 Aralık 2021 Çarşamba 08:43 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:04

ABD'nin desteklediği, HDP'nin sırtını dayadığı terör örgütü YPG, para karşılığı serbest bıraktığı DEAŞ'lı militanları Irak'ın kuzeyindeki Kürtler'in üzerine saldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak merkezi yönetimi arasında tartışmalı olan bölgelerde 28 Kasım'ndan bu yana pusu ve saldırılarda öldürülen 30'ya yakın Peşmerge'yle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Musul, Kerkük, Selahaddin gibi bölgelerde yeniden faal duruma geçen terör örgütü DEAŞ mensuplarına geçtiğimiz haftalarda Suriye'deki hapishanelerden salınan örgüt elemanlarının da katıldığı öne sürüldü.

IKBY'nin silahlı gücü Peşmerge komutanlarından biri ismini vermeden Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmazlıktan doğan otorite boşluğunu kullanarak suikastleri düzenleyen DEAŞ'lıların bir kısımını bu grupların oluşturduğunu belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde hakimiyetindeki hapishanelerden yüzlerce DEAŞ'lıyı para karşılığı serbest bırakmıştı.

SEBEP SİNCAR ANLAŞMASI

Sincar Ezidi Meclisi kurucularından Haydar Şeşo, "Sincar anlaşması uyarınca tartışmalı bölgelere Peşmerge ile Irak ordusundan oluşan ortak güçler konuşlanacak, yasal olmayan tüm silahlı güçler bölgeyi terk edecekti. Anlaşmanın uygulanmaması DEAŞ'a alan açıyor, teröristler bunu fırsat bilip Peşmerge güçleri, Kürt köyleri ve sivil halka saldırıyor" dedi.

Sincar anlaşması gereği bölgeden tamamen çıkmak zorunda olan YPG'nin, yine bölgede yasaklı duruma gelen Haşdi Şabi güçleri ile gizli ortaklık kurduğu öne sürülmüştü.

BASRA'DA BOMBALI SALDIRI

Irak'ın Basra kentindeki Cumhuri Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan bomba yüklü bir araç patladı. 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırıyı DEAŞ'ın düzenlediği sanılıyor. Basra Valisi, 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak halka ve hükumete başsağlığı diledi.