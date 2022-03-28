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Dünya

Çarpıcı anket: Nükleer tehditten endişe duyuyorlar

ABD'de yapılan ankette, çoğu Amerikalının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş nedeniyle, ABD'nin doğrudan çatışmaya çekileceğinden ve nükleer silahlarla hedef alınabileceğinden endişe ettiği ortaya çıktı.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 18:49 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:49
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AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince 17-21 Mart'ta yapılan ankette, ABD vatandaşlarının yüzde 45'i Rusya'nın nükleer silahlarıyla ülkelerini doğrudan hedef alabileceğinden aşırı derecede endişeli olduklarını, yüzde 30'u bu konuda biraz endişe taşıdıklarını, yüzde 25'i ise ciddi bir endişe duymadıklarını ifade etti.

Katılımcıların yaklaşık 10'da 9'unun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanabileceği konusunda biraz endişeli olduğunu belirttiği ankette, Amerikalıların yüzde 71'i, devam eden savaşın dünyanın herhangi bir yerinde nükleer silahların kullanılma olasılığını artırdığını söyledi.

ABD halkının yarısına yakını, ABD'nin Rusya ile bir savaşa girme ihtimalinden "son derece" veya "çok" endişe duyduklarını, yaklaşık yüzde 40'ı ise bu konuda "biraz" endişeli olduklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinden kısa süre sonra ülkesinin nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 22 Mart'ta, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini kaydetmişti.

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