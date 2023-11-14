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Dünya

Casus uydu krizi! Kuzey ve Güney Kore arasındaki anlaşma askıya alınabilir

Güney Koreli yetkili, Kuzey Kore'nin üçüncü kez casus uydu fırlatma girişiminde bulunması halinde yönetimin, iki ülke arasında 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler arası anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almayı düşündüğünü belirtti.

AA14 Kasım 2023 Salı 10:50 - Güncelleme:
Casus uydu krizi! Kuzey ve Güney Kore arasındaki anlaşma askıya alınabilir
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Yonhap'ın haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli üst düzey hükümet yetkilisi, Kuzey Kore'nin olası üçüncü casus uydu fırlatma girişimine ilişkin basına yazılı açıklama yaptı.

Yetkili, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirterek, "Hükümet, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı önlem olarak Koreler arası anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

Güney Kore ve Kuzey Kore, 2018'de imzalanan Panmunjom Deklarasyonu (Koreler arası anlaşma) ile sınırdaki askeri gerilimi düşürmeye yönelik tedbirleri karşılıklı kabul etmişti.

KUZEY KORE'NİN CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

  • Kore krizi
  • Casus uydu
  • Koreler arası anlaşma

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