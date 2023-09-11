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Dünya

Çatışmaların yaşandığı Sudan'a yardım İHH'dan

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından çatışmaların yaşandığı Sudan'a gönderilen 15 konteynerlik yardım malzemesinin dağıtımı sürüyor.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
Çatışmaların yaşandığı Sudan'a yardım İHH'dan

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İHH'dan yapılan açıklamada, iç karışıklık yaşanan Sudan için "Rotamız Sudan Yükümüz İyilik" sloganıyla yardım çalışması başlatan vakfın, bölgeye 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdiği hatırlatıldı.

Ülkenin 5 bölgesinde dağıtımın tamamlandığı aktarılan açıklamada, hastane, barınma merkezi, çocuk esirgeme kurumları ile 120'den fazla kampta yapılan dağıtımlarda 150 bine yakın kişiye yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, dağıtımların, ülkenin Hartum ve Darfur şehirlerinde devam ettiği kaydedildi.

  • yardım malzemesi
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