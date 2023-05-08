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Dünya

''C+C5'' işbirliğinin ilk liderler zirvesi Çin'de yapılacak

Çin ile 5 Orta Asya Türk Cumhuriyeti'ni biraraya getiren 'C+C5' işbirliğinin ilk liderler zirvesinin Çin'de yapılacağı bildirildi.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 07:11 - Güncelleme:
''C+C5'' işbirliğinin ilk liderler zirvesi Çin'de yapılacak
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, Çin-Orta Asya Zirvesinin 18-19 Mayıs tarihlerinde Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenleneceğini duyurdu.

Açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak.

Zirve, Çin ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki "C+C5" işbirliğinin devlet başkanları düzeyindeki ilk toplantısı olacak.

Çin ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında dışişleri bakanları düzeyindeki ilk "C+C5" toplantısı, 2020'de yapılmıştı. Ardından dışişleri bakanları, 12 Mayıs 2021'de Çin'in ev sahipliğinde, 8 Haziran 2022'de Kazakistan'ın ev sahipliğinde bir araya gelmişti.

Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsü 27 Nisan'da Çin'in Şian şehrinde yapılmış, toplantıda grubun ilk liderler zirvesini mayıs ayında aynı şehirde düzenlemesi kararlaştırılmıştı.

  • Şian
  • Orta Asya

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