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Dünya

Çekya, göçmenlerin AB ülkelerine dağıtılmasını kabul etmeyecek

Çekya İçişleri Bakanı Vıt Rakusan, ülkesinin bağlayıcı kotalar ile göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında dağıtılmasını asla kabul etmeyeceğini söyledi.

AA5 Aralık 2023 Salı 18:17 - Güncelleme:
Çekya, göçmenlerin AB ülkelerine dağıtılmasını kabul etmeyecek
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AB'nin göç düzenlemesine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Rakusan, ülkesinin göç hususuna yaklaşımını basına aktardı.

Rakusan, Çekya'nın AB üyesi ülkeler arasında göçmenlerin bağlayıcı kotalarla dağıtılmasını asla kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Ekim ayının başında AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin göç ve sığınmacı düzenlemesinde reform yapılması hususunda hemfikir kaldığını hatırlatan Rakusan, ancak bu hususa ilişkin yanıtlanmamış çok sayıda sorunun olduğunu kaydetti.

Rakusan, ülkesinin çok katı bir sınır rejimi uyguladığını belirterek, göçmen ve sığınmacı sorunundan muzdarip ülkelerle üç temel hususta işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Söz konusu ülkelerin, ilk olarak göçmenlerin dağıtılmasının zorunlu ve bağlayıcı olmaması gerektiği görüşünde olduğunu aktaran Rakusan, bu ülkeler arasında ekonomik dayanışma ve karşılıklı teknik ve lojistik desteğin sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

  • çekya içişleri bakanı
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