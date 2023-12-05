Çekya, göçmenlerin AB ülkelerine dağıtılmasını kabul etmeyecek

AB'nin göç düzenlemesine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Rakusan, ülkesinin göç hususuna yaklaşımını basına aktardı.

Rakusan, Çekya'nın AB üyesi ülkeler arasında göçmenlerin bağlayıcı kotalarla dağıtılmasını asla kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Ekim ayının başında AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin göç ve sığınmacı düzenlemesinde reform yapılması hususunda hemfikir kaldığını hatırlatan Rakusan, ancak bu hususa ilişkin yanıtlanmamış çok sayıda sorunun olduğunu kaydetti.

Rakusan, ülkesinin çok katı bir sınır rejimi uyguladığını belirterek, göçmen ve sığınmacı sorunundan muzdarip ülkelerle üç temel hususta işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Söz konusu ülkelerin, ilk olarak göçmenlerin dağıtılmasının zorunlu ve bağlayıcı olmaması gerektiği görüşünde olduğunu aktaran Rakusan, bu ülkeler arasında ekonomik dayanışma ve karşılıklı teknik ve lojistik desteğin sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.