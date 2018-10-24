Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çekya, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Riyad’daki diplomatını geri çekiyor

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan’daki diplomatlarından birini geri çekeceklerini belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Petricek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çek Cumhuriyeti, diplomatik tepki olarak Suudi Arabistan'daki diplomatlardan birini geri çekecek" dedi.
 
Cinayetle ilgili ülkenin pozisyonunu Suudi Arabistan'ın Çekya Büyükelçisi'ne ilettiklerini belirten Bakan, "Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın trajik ölümüyle ilgili şeffaf bir soruşturma talep ediyoruz" diye yazdı.
 
Suudi Arabistan'a yaptırımla ilgili olarak Avrupa Birliği'ndeki ortaklarına göre hareket edeceklerini belirten Petricek, ülkesinin zaten Riyad'a ölümcül silah değil, askeri ekipman ve araç ihraç ettiğini hatırlattı.
 
Daha önce Çekya Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı, eski Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a silah ihracatına son verilmesini talep etmişti.
 
(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mersin´de Hamlet kuyruğu

Mersin´de Hamlet kuyruğu

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA