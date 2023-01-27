Çekya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

Eski Başbakan ve Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis ve eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel'in yarıştığı seçim için bugün yerel saatle 14.00'ten 22.00'ye kadar yarın ise 08.00'den 14.00'e kadar oy kullanılabilecek.

Yaklaşık 11 milyonluk nüfusa sahip Çekya'da 8 milyon 250 bin seçmen bulunurken son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre halkın yüzde 70'inin seçimlere katılması beklenirken, yarışı eski Genelkurmay Başkanı Pavel'in kazanacağı tahmin ediliyor.

Seçimlerin ilk turunda yarışan ve başarısız olan 4 adayın Pavel'i destekleyeceğini açıklaması bu adayın şansını artırırken, eski Başbakan'ı ise mevcut Cumhurbaşkanı Milos Zeman ve iki muhalefet partisi destekliyor.

Ülkede 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk tur seçimlerde, eski Genelkurmay Başkanı Pavel oyların yüzde 35,5'ini, ANO Genel Başkanı Babis de yüzde 35'ini alarak ikinci tura kalmıştı.