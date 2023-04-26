Çekya'da hükümet ABD ile savunma anlaşmasını onayladı

Çekya Başbakanı Petr Fiala, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı bir süreçte onaylanan anlaşmanın önemine işaret ederek "Bu, şüphesiz ülkemizin güvenliğini artırmaya yönelik bir adım." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Jana Cernochova da ABD'nin, ülkesinin savunma alanındaki en önemli müttefiki olduğunu kaydederek bu doğrultuda transatlantik bağları güçlendirmenin Çekya için "hayati önem" arz ettiğini kaydetti.

Taraflar arasında uzun zamandır müzakereleri yapılan anlaşma, ABD ordusunun Çekya'da olası konuşlanmasına ve Çek Silahlı Kuvvetleri ile işbirliğine yasal bir zemin sunacak.

Anlaşmanın iki ülke savunma bakanları tarafından ne zaman imzalanacağı henüz bilinmezken hükümetin onayladığı anlaşmanın meclisten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Petr Pavel tarafından imzalanması gerekiyor.

Her ne kadar bu anlaşma ABD ordusunun Çekya topraklarında konuşlanmasına yasal zemin sunsa da böyle bir durumun gerçekleşebilmesi için bir tür tezkereye ihtiyaç duyulacak, meclis onayıyla Amerikan askerleri bu ülkede yer alabilecek.

