İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2022 Perşembe / 3 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4431
  • EURO
    17,5611
  • ALTIN
    975.061
  • BIST100
    2568.76
Dünya

Çekya'da huzurevinde yangın: 54 yaralı

Çekya'nın Başkenti Prag'da alzaymır hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 54 kişi yaralandı.

IHA2 Haziran 2022 Perşembe 00:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Çekya'nın başkenti Prag'ın Roztoky semtinde bulunan ve Alzheimer hastalarının konakladığı huzurevinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, huzurevinde bulunan 56 hastanın 54'ü yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi. Huzurevinin çatı katından başlayan yangın tüm binayı kullanılamaz hale getirirken, binadan çıkan duman Prag'ın her yerinden görüldü.

Prag Acil Servis Sözcüsü Monika Novakova yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde aldığımız ihbar üzerine olay yerine geldik. 20.30'da 56 hastayı itfaiyenin gelmesinden önce binadan tahliye ettik. Toplam 54 kişi yaralandı. İki kişinin durumu kritik, bir kişi orta derecede yaralandı ve 51 hasta hafif yaralandı. Yaşlılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldüler" dedi.

Prag İtfaiyesi Sözcüsü Tereza Sykora Fliegerova ise, "Bina yangından tamamen etkilendi, hastaların tahliyesi tamamlandı. Bina artık kullanılabilir durumda değil" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.