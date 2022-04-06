İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2022 Perşembe / 6 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7267
  • EURO
    16,1128
  • ALTIN
    911.829
  • BIST100
    2316.4
Dünya

Çekya'dan Ukrayna'ya ilave askeri yardım

Çekya hükümeti, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Ukrayna'ya 133 milyon kronluk (yaklaşık 5,5 milyon euro) ek askeri yardım gönderme kararı aldı.

IHA6 Nisan 2022 Çarşamba 23:29 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 23:29
ABONE OL

Rusya'nın saldırıları karşısında Avrupalı ülkeler Ukrayna'ya desteklerini devam ediyor. Çekya hükümeti, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Ukrayna'ya 133 milyon kronluk (yaklaşık 5,5 milyon euro) ek askeri yardım gönderme kararı aldı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya 133 milyon kronluk ek askeri teçhizat gönderme kararı aldık. Güvenlik nedeniyle yardımın içeriği konusunda bilgi veremeyiz" dedi.

ÇEKYA, UKRAYNA'YA TANK DESTEĞİ SAĞLAYAN İLK ÜLKE OLDU

Çekya, dün Ukrayna'ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçlar gönderme kararı almış, Ukrayna'ya tank desteğinde bulunan ilk ülke olmuştu.

Çekya Ukrayna'ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, şu ana kadar Ukrayna'ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon euro tutarında yardımda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.