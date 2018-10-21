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'Cemal Kaşıkçı, acımasız ve barbarca öldürüldü'

Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği Başkanı Abdul Manan, 'Cemal Kaşıkçı, acımasız ve barbarca öldürüldü.' dedi.

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Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) Başkanı Abdul Manan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın "acımasız ve barbarca" öldürüldüğünü belirtti.
 
Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan AJI Başkanı Manan, "Kaşıkçı, acımasızca ve barbarca öldürüldü. Failler ve suça yataklık yapanların bağımsız ve güvenilir bir yargılama ile eşit şekilde cezalandırılmaları gerekir." dedi.
 
Manan, Suudi Arabistan’ın olayın ardından uzun bir süre sonra Kaşıkçı’nın ölümünü itiraf etmesini görmenin, davanın bu ülkedeki tarafının tartışmaya açık olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.
 
Suudi yetkililerin bu tutumu nedeniyle bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Manan, uluslararası toplumun Suudilerin muhaliflere yönelik eylemlerine karşı da somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.
 
Manan ayrıca, ifade özgürlüğünün, evrensel olarak tanınan temel haklardan biri olduğunu ve bu nedenle tüm ülkelerin buna saygı gösterme yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.
 
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
 
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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