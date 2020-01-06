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Dünya

İran Dini Lideri Hameney, Süleymani'nin cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

ABD’nin operasyonunda öldürülen General Kasım Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da cenaze töreni düzenlendi. Süleymani'nin cenaze namazını kıldıran İrani Dini Lideri Ali Hamaney gözyaşlarını tutamadı.

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IHA06.01.2020  10:48 - Güncelleme: 06.01.2020  10:58

ABD’nin Bağdat Havaalanı’nda düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Tahran’da cenaze töreni düzenleniyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninde cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına İranlı üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra binlerce İranlı katıldı. Cenaze namazını kıldıktan sonra cenazeyi omuzlarında taşıyan kalabalık, “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları attı.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Süleymani'nin cenaze namazını kıldıran İrani Dini Lideri Ali Hamaney, gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar kameralara yansıdı.

Süleymani’nin cenazesi daha sonra Kum kentine götürülecek ve oradan Kirman kentine götürülerek toprağa verilecek.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

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