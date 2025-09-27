İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cenevre sokaklarında İsrail'e yaptırım çağrısı: Binlerce kişi Filistin için tek ses oldu
Dünya

Cenevre sokaklarında İsrail'e yaptırım çağrısı: Binlerce kişi Filistin için tek ses oldu

Cenevre'de binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için yürüdü. Filistin bayraklarıyla sokakları dolduran eylemciler, işgalci İsrail'e yaptırım uygulanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
Cenevre sokaklarında İsrail'e yaptırım çağrısı: Binlerce kişi Filistin için tek ses oldu
ABONE OL

Cenevre'nin Place Neuve Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek içeren dövizler taşıyan eylemciler, İsrail'e yaptırım uygulanması için ülkelere çağrıda bulundu.

Fransızca, İngilizce ve Arapça İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.

Eylemciler, başta ABD olmak üzere İsrail'e destek olan ülkeleri yaşanan soykırıma ortak olmakla suçladı.

Yoğun güvenlik önlemi altında yaklaşık 3 saat süren yürüyüş, Parc Des Cropettes Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüş sırasında herhangi bir olay veya taşkınlık yaşanmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.