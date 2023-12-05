Cenevre Üniversitesi öğrencileri Filistin için fotoğraf sergisi açtı

Cenevre Üniversitesinin öğrenci derneklerinden Türk-İsviçre Öğrenci Birliği, Müslüman Öğrenci Birliği ve Arap Dünyası Birliği işbirliğiyle hazırlanan "Filistin: Tarih ve Gündem Arasında" başlıklı sergi dün akşam açıldı.

Etkinliğin organizatörlerinden Türk öğrenci Ela Bulen Öztürk, serginin üç bölümden oluştuğunu belirterek, "Hukuk bölümünde, İsrail'in uluslararası anlaşmalar ve yasaları ihlal etmesini vurguladık. İkinci kısımda ise tarih bölümü var. Bu bölümde Filistin'in tüm tarihini kapsadık. Filistin'deki çatışmalar ve Filistin davasının 7 Ekim'de başlamadığını ve bunun öncesinde de olduğunu vurguladık." dedi.

İsrail'in 75 yıldır Filistinlilere karşı sömürgeleştirme süreci yürüttüğünü ifade eden Öztürk, diğer bölümde ise kişisel olarak insanların bu duruma nasıl tepki vereceği ve neleri boykot edeceğiyle ilgili fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Öztürk, ilk gün olmasına rağmen çok sayıda öğrenci ve misafirin sergiyi ziyaret ettiğini, çok olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.

Filistin ile ilgili tarihi fotoğraflar ve gazete kupürlerinin de yer aldığı sergide, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin isim ve yaşlarının bulunduğu bölüm de dikkati çekiyor.

Cenevre Üniversitesi öğrencilerini İsrail'in saldırıları karşısında duyarlı hale getirmek ve onları medya tarafından yayılan düşünceleri sorgulamaya teşvik etmek için hazırlandığı belirtilen sergi, 16 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.