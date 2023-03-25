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Dünya

Cenevre'de iftar programı düzenledi

Cenevre Müslüman Cemaati Vakfı, iftar programı düzenledi. İftar programına, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Cenevre Müslüman Cemaati Vakfı temsilcileri, Türk vatandaşları ve diğer ülkelerden konuklar katıldı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 01:08 - Güncelleme:
Cenevre'de iftar programı düzenledi
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Başkonsolos Özkan, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazanın hayırlar getirmesini dilerken, böyle bir organizasyonda emeği geçenlere ve Cenevre Müslüman Cemaati Vakfı yetkililerine teşekkür etti.

6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan ve milyonlarca kişiyi etkileyen depremler nedeniyle buruk bir ramazan yaşadıklarını söyleyen Özkan, depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Özkan, "Depremlerin hemen ardından devletimiz, milletimiz ile el ele vererek depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanlarını seferber etti. Hem yurt içi hem de yurt dışında büyük bir dayanışma gördük. Bu noktada İsviçre'deki Türk vatandaşları da depremzedeler için büyük bir dayanışma örneği göstererek, desteklerini iletti. Yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Mübarek ramazan ayının Türk milleti, tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İftarın ardından Türkiye ve İslam alemi için dua edildi. Öte yandan Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için tatlı satışı yapıldı.

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