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CENTCOM Komutanı Votel: ABD Suriye'den çekilse bile geride bin 500 asker kalacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den tamamen çekilme emrini uygulamaya devam ettiklerini açıkladı.

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Ancak Votel, uluslararası askeri bir gücün de bölgede kalarak DAEŞ'le mücadeleye katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Votel "Bizden isteneni anlıyoruz ancak şu anki noktada tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz" dedi.

ABD'li komutan "Şu anki tartışma ABD'nin bölgede kalıp kalmaması değil, koalisyon güçlerinin bölgeden ne yapıp yapamayacağına bakıyoruz" dedi.

Votel bin ile bin 500 uluslararası koalisyon gücünün Suriye'de DAEŞ'le mücadele için kalmasını umduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı almıştı. Çekilmeyi kolaylaştırmak üzere ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'ye 600 asker daha göndermişti.

(NTV)

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