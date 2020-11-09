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Dünya

Cephe Azerbaycan ordusunun kontrolünde: İşgalci Ermenistan'a ağır darbe vuruldu

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyon hız kesmeden devam ederken, Ermenistan'ın tank ve topları imha edildi.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 07:17 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 07:17
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Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 1 T-72 tankı, 1 D-30 obüsü, 1 havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyonu imha ettiği vurgulandı.

Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun bildirildi.

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