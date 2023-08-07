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Dünya

Cezaevindeki İmran Han avukatı ile görüştü: Ne olursa olsun boyun eğmeyeceğim

Pakistan'da 5 Ağustos'ta Lahor'da tutuklanan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, mahkemenin cezaevi yönetimine verdiği emirle avukatıyla görüştü. Pancuta, Han ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Han'ın maneviyatının yüksek olduğunu belirterek, 'Bana 'ne olursa olsun boyun eğmeyeceği' mesajını iletmemi söyledi.' dedi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 22:41 - Güncelleme:
Cezaevindeki İmran Han avukatı ile görüştü: Ne olursa olsun boyun eğmeyeceğim
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Ulusal basındaki haberlere göre, Han'ın avukatı Naim Haydar Pancuta, Attock Cezaevi yönetiminin müvekkiliyle görüşmesine izin vermesi için İslamabad Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

Mahkeme, Pancuta'ya, başkent İslamabad'a 88 kilometre uzaklıktaki cezaevinde bulunan Han ile görüşmesi için izin verdi.

Pancuta, Han ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Han'ın maneviyatının yüksek olduğunu belirterek, "Bana 'ne olursa olsun boyun eğmeyeceği' mesajını iletmemi söyledi." dedi.

Attock Cezaevi yönetiminin Han'ı küçük bir odada kötü şartlarda tuttuğunu belirten Pancuta, cezaevindeki üst düzey siyasetçiler için tanınan imkanların Han'a sağlanmadığını belirtti.

Pancuta, yarın tutuklama kararına karşı mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle yargılandığı davada Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ 10 NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan 2022'de düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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