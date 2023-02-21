Cezayir Büyükelçisi Göktaş'tan teşekkür ziyareti

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma sağlayan Cezayir İçişleri Bakanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkent Cezayir'deki Hükümet Sarayı'na gelen Büyükelçi Göktaş'ı Cezayir İçişleri Bakanı İbrahim Murad kapıda karşıladı.

Büyükelçi Göktaş, Bakan Murad ile ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "kardeş ülke Cezayir'in" yaşanan deprem felaketi sonrası Türkiye ile sergilediği dayanışma ve verdiği destek için teşekkürlerini sundu.

Cezayir'in Türkiye'ye ilk yardım eli uzatan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bu zor zamanda yardımını esirgemeyen Cezayir İçişleri Bakanlığı'na ve Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'na kendi adıma ve Türkiye adına teşekkürlerimi arz ederim." dedi.

Göktaş, Türkiye-Cezayir'in ortak tarihine dikkati çekerek, Cezayir halkının ve devletinin Türkiye ile dayanışmasını takdir etti. Öte yandan Bakan Murad ise, Cezayir'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği yardımın bir kardeşlik görevi olduğuna dikkati çekerek, kendi ülkesi ve devleti adına Türkiye'ye taziyelerini sundu.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'de gerçekleştirdiği çalışmalarını takdir ettiklerini vurgulayan Murad, Cezayir'in Türkiye'nin yanında durmaya devam edeceğini kaydetti. Murad, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve kısa süre içerisinde kendisini toparlayabileceğine dikkati çekerek, Türkiye ile Cezayir'in geçmişte birlikte olduğunu, bugün ve yarın da birlikte olmaya devam edeceğini ifade etti.

Cezayir'in depremzedelere yardımları Cezayir'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarından başlayan destek çağrıları kısa sürede geniş kapsamlı yardım kampanyalarına dönüşmüştü. Cezayirli sporcular, siyasiler ve vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türk devleti ve halkının yanında olduklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılay'ından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaşmıştı. Cezayir, 10 Şubat'ta da Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.