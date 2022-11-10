Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Bakan Dönmez'i kabul etti

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un, başkentteki Muradiye Sarayı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i kabul ettiği belirtildi.



Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın Bakan Dönmez'e refakat ettiği aktarılırken, görüşmede Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.



Bakan Dönmez'in Cumhurbaşkanı Tebbun'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu ilettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.



Bakan Dönmez ülkeden ayrılmadan önce dünyanın en büyük üçüncü camisi olarak kabul edilen Cezayir Ulu Camii'ni de ziyaret etti.



Dün başkent Cezayir'de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı'na onur konuğu olarak katılan Bakan Dönmez, bu ülkedeki yerleşik Türk iş insanlarıyla bir araya geldikten sonra Cezayirli mevkidaşı Arkab ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.