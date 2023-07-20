Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Türkiye ile iyi ilişkilere sahibiz

Cezayir devlet televizyonuna göre Tebbun, Çin'in başkenti Pekin'de Cezayirlilerle bir araya geldi.

Tebbun, "Cezayir'in Çin, Türkiye, Rusya ve Katar ile İtalya ve Portekiz gibi dost Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkileri var." diyerek ülkesinin büyük ve dost ülkeler arasındaki konumunu bugün yeniden kazandığını belirtti.

Cezayir Millet Meclisi Başkanı Salih Kocil de Cumhurbaşkanı Tebbun liderliğindeki diplomatik harekete övgüde bulundu.

Meclisin yasama döneminin kapanış töreninde konuşan Kocil, "Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye, İtalya, Portekiz, Rusya, Katar ve Çin'e yaptığı ziyaretler, Cezayir'in her konuda görüş sahibi olması için gerçek konumunu geri kazanmasının bir parçasıdır." dedi.

Cezayir'in yurt dışında attığı her adımı yorumlayan ve şüpheci yaklaşım sergileyen birçok düşmanının da bulunduğunu kaydeden Kocil, ismini vermediği bu düşmanlarla mücadelenin "iyi ve güçlü çalışmak ve birlik olmak" suretiyle yapılması gerektiğine işaret etti.

Çin ziyaretine 17 Temmuz'da Pekin'den başlayan Tebbun, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez Çin'i ziyaret ediyor.

Tebbun, 18 Temmuz'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmiş ve liderler spor, taşımacılık, ticaret, enerji, tarım ve teknoloji alanlarında 19 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalamıştı.