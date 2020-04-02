Cezayir, Fas ve Tunus'ta koronavirüsten ölümler arttı

AA 02 Nisan 2020 Perşembe 23:33 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 23:33

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 25 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 83'e yükseldiğini açıkladı.

Fevrar, vaka sayısının da 139 artarak 986'ya ulaştığını belirtti.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi de ülkede 4 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 44'e ulaştığını aktaran Elyubi, son olarak 15 kişide virüse rastlandığını, böylece vaka sayısının da 691'e çıktığını ifade etti.

- Tunus

Tunus'ta ise koronavirüs kaynaklı can kaybı 14'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, basına yaptığı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Mekki, vaka sayısının da 32 artarak 455'e ulaştığı bilgisini verdi.