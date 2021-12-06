Cezayir Filistinli gruplar için kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor

AA 6 Aralık 2021 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 22:37

Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Tebbun, toplantıda, "Yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya karar verdik." dedi.

Bu adımın Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşünü aldıktan sonra atıldığını belirten Tebbun, planlanan toplantının tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Tebbun ayrıca Cezayir'in Filistin için 100 milyon dolarlık destekte bulunmaya karar verdiğini, Cezayir üniversitelerindeki Filistinli öğrenciler için de 300 eğitim bursu tahsis ettiklerini aktardı.

Ziyarete ilişkin Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise Abbas'ın Tebbun'a "Filistin meselesine ilişkin son gelişmeler, işgal güçlerinin barış ve iki devletli çözüm şansını baltalayan uygulamaları" hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Görüşmede Filistin meselesinin benzeri görülmemiş zorluklardan geçtiğini kaydeden Abbas, Cezayir'in uluslararası alanda Filistin meselesine ve halkına yönelik destekleyici tutumundan övgüyle söz etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mart 2022'de Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan Arap Birliği zirvesine ilişkin hazırlıkları görüşmek üzere 3 günlük resmi ziyaret kapsamında pazar akşamı Cezayir'e ulaşmıştı.