Cezayir, Gazze'de ''derhal ateşkes'' için BMGK'ya karar taslağı sundu

Devlet televizyonunun haberine göre, Cezayir, Filistin'deki, özellikle Gazze'deki duruma ilişkin "değiştirilemez" karar taslağını BMGK'ya sundu.

Derhal ateşkes çağrısı yapan karar taslağı, önümüzdeki Salı günü oylanmak üzere Güvenlik Konseyi üyelerine sunulacak.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, aralarında Türkiye ile Arap Grubu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda ülke adına 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "BMGK'da Cezayir tarafından (Gazze'de ateşkes çağrısı yapan) hazırlanan karar tasarısına çok büyük destek olduğunu açık bir şekilde gördük." demişti.

Karar tasarısının 20 Şubat'ta BMGK'da oylamaya sunulması bekleniyor.

- ABD, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını BMGK'da reddedecek

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara en az 6 hafta ara verilmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail, Mısır ve Katar liderleriyle bu konuda çok sayıda telefon görüşmesi yaptığını aktaran Greenfield, "Buna karşın Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı bu sonuçları elde edemeyecek ve hatta bu sonuçlara ters düşebilecektir. Bu nedenle ABD bu karar tasarısının kabul edilmesini desteklememektedir. Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa kabul edilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

