Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Şimali, Cezayir ziyareti kapsamında Enerji Bakanı Muhammed Arkab ile bir araya geldi.

Görüşmede, Cezayir'den Ürdün'e ham petrol, LNG ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tedarikinin yanı sıra bu ülkede petrol ürünlerinin dağıtımı ve depolanmasını incelemeye yönelik bir program ve çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Şimali, Cezayir'deki temaslarının verimli geçtiğini belirtti. Şimali, Ürdün'ün Cezayir ile ortaklık ilişkilerini geliştirmek, ekonomik istişareleri artırmak ve tecrübe alışverişinde bulunmak istediğini ifade etti.

Cezayir Enerji Bakanı Arkab da Ürdünlü şirketlere "mineral, altın ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere ülkesindeki madencilik sektörüne yatırım yapmaları" çağrısında bulundu.

Ürdün Enerji Bakanı Şimali'nin dün başlayan Cezayir ziyaretinin süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ham petrol ve doğal gaz ihtiyacının yüzde 98'ini ithal eden Ürdün, son dönemde küresel piyasalarda petrol ve türevlerinde yaşanan fiyat artışıyla bağlantılı olarak ekonomik sıkıntılar yaşıyor.