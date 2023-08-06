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Dünya

Cezayir: Nijer'e yönelik askeri müdahaleye karşıyız

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, askeri darbenin yaşandığı Nijer'de anayasal düzene dönüş çağrısı yaparak bu ülkeye yönelik dış askeri müdahaleye kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 14:18 - Güncelleme:
Cezayir: Nijer'e yönelik askeri müdahaleye karşıyız
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Tebbun, medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği dönemlik buluşmasında, iç ve dış gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, "Cezayir, Nijer'de anayasal düzene geri dönülmesinden yana ve Nijerliler isterse ülkenin birliği için elinden geldiğince onlara yardım etmeye hazır." dedi.

- ASKERİ MÜDAHALE SAHEL BÖLGESİNİ ATEŞE VERİR

Cezayir'in askeri müdahaleyi kesin ve kategorik olarak reddettiğini vurgulayan Tebbun, Suriye ve Libya'yı örnek göstererek herhangi bir askeri müdahale durumunda bunun sadece daha büyük sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Tebbun, böylesi bir askeri müdahalenin bütün bir Sahel (Batı Afrika) bölgesini ateşe vereceğini ve Cezayir'in kendi sınırlarını korumaya hazır olduğunu vurguladı.

- FRANSA İLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tebbun, bu yıl içinde birçok defa ertelenen Fransa ziyaretinin de hala gündemde olduğunu söyledi.

Geçen haziran ayında yapılması planlanan ancak ertelenen Fransa ziyaretinin akıbetiyle ilgili bir soruya Tebbun, "Ziyaret iptal edilmedi ve halen gündemde. Fransa Cumhurbaşkanlığından ziyaret programını bekliyoruz." yanıtını verdi.

Tebbun, bu ziyaretten somut sonuçlar elde edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Fransa ile bir sorunumuz yok ve bu ülkeye yapılacak ziyaret turistik seyahat olmamalı." ifadelerini kullandı.Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, hedeflerinin iki ülke ilişkilerini güçlendirmek olduğunu kaydetti.

- "ÇİN, GÜVENİLİR BİR ORTAK"

Geçen temmuz ayında ziyaret ettiği Çin ile ilişkiler konusunda ise Tebbun, Pekin'in ülkesi için "güvenilir bir ortak" olduğunu ve Cezayir'in Çin tarafıyla karma şirketler kurmak istediğini ifade etti.

Tebbun, Cezayir'in bugün sanayileşme ve gelişmiş ortaklıklar kurma aşamasına geçtiğine dikkati çekerek, Çin ile Cezayir arasındaki projelerin önemini vurguladı.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

- ECOWAS'IN NİJER'DE ASKERİ CUNTAYA VERDİĞİ BİR HAFTALIK SÜRE DOLDU

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ise 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

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