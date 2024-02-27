Cezayir ordusu Mali sınırında askeri tatbikat düzenledi

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde Mali sınırındaki Burc Baci Muhtar bölgesinde gerçekleştirilen askeri tatbikat hakkında bilgi verildi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'nın takip ettiği ve gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, savaş uçaklarının havada yakıt ikmali, paraşüt birliklerinin inişi, savaş helikopteri destekli kara birliklerinin ilerlemesi gibi askeri yeteneklerin denetlendiği kaydedildi.

Cezayir ordusunun tatbikatı, Mali ile Aralık 2023'te yaşanan ve iki ülkenin diplomatik temsilcilerini geri çektiği gerginlik ve Mali yönetiminin 6 Şubat'ta "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşmasının" feshedildiğini duyurmasından sonra yapması dikkat çekti.

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması imzalanmıştı.

CMA ile hükümet arasındaki gerilim, ülkeyi terk eden Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekildiği kuzeydeki kampların kontrolünü orduya bırakmasıyla başlamıştı.

CMA, MINUSMA'nın çekildiği kamplardan bazılarının anlaşmanın belirlediği haritaya göre kendi kontrolündeki bölgede yer aldığını iddia ederek, kampların orduya teslim edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı.

Temmuz itibarıyla başlayan ve aralıkta tamamlanan MINUSMA'nın çekilme sürecinde ordu ve eski isyancılar zaman zaman çatışmış ve CMA orduyu anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.