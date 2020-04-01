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Dünya

Cezayir ve Lübnan'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 58'e, Lübnan'da 14'e yükseldi.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 20:38 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 20:38
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Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saat içinde 14 kişi daha hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 oldu." dedi.

Fevrar, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısının ise 61 olduğunu dile getirdi.

Cezayir Meclisinde virüs nedeniyle ilk ölüm

Öte yandan, Cezayir'de virüs kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerden birinin milletvekili olduğu belirtildi.

Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin, milletvekili Tayyib Zugaymi'nin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Lübnan

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 14'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 tespit edilen 6 kişinin iyileştiği ve virüsü yenenlerin sayısının 43 olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı bugün yaşamını yitirenlerin 12 kişi olduğunu açıklamıştı.

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