Cezayir ve Rusya'dan Akdeniz'de tatbikat

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Karadeniz Filosu'na ait "Admiral Grigorovich" firkateyninin 12 Aralık'a kadar kalmak üzere Cezayir Limanı'na demirlediği bildirildi.

Açıklamada, firkateynin, 8 Aralık'ta Cezayir açıklarında düzenlenecek süresi belirtilmeyen deniz tatbikatına katılacağı, bu tatbikatla Cezayir ve Rus donanmaları arasındaki ortak operasyonel işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Cezayir ve Rusya, belirli aralıklarla ortak deniz tatbikatları düzenliyor.

İki ülkenin donanması, Kasım 2021 ve Ekim 2022'de de Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Rusya'nın Afrika kıtasındaki en önemli askeri müttefiklerinden biri olan Cezayir, aynı zamanda bölgedeki Rus silahlarının en büyük müşterileri arasında yer alıyor.