İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2023 Pazartesi / 7 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9361
  • EURO
    29,8726
  • ALTIN
    1696.85
  • BIST100
    6695.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Cezayir'de 10 asker hayatını kaybetti

Cezayir Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Bicaya kentinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında 10 askerin yaşamını yitirdiğini, 25 askerin yaralandığını duyurdu.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 19:33 - Güncelleme:
Cezayir'de 10 asker hayatını kaybetti
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bicaya kentine bağlı El-Kasr ve Beni Kesila beldelerinde gece saatlerinde çıkan orman yangınlarına ordu birimleri de sivil savunma ekipleriyle müdahale etti.

Beni Kesila beldesindeki Vadi Das bölgesinde tahliye ve yangın söndürme çalışmaları devam ettiği sırada rüzgarın etkisiyle yangın, tahliyede görev alan askerleri sardı ve 10 asker yaşamını yitirdi, 25 asker yaralandı.

Cezayir İçişleri Bakanlığı da bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınlarında 15 kişinin hayatını kaybettiğini 26 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı ise dün ülkenin kuzeyindeki 7 kentte hava sıcaklıklarına bağlı orman yangınları çıktığını, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Meteoroloji Kurumu dün mevcut sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmiş ve ülkede hava sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşandığını kaydetmişti.

Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği endişesiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini bildirmişti.

Ülkede yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde de 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklar yaşanıyor.

  • orman yangınları
  • Cezayir
  • askeri kayıplar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.