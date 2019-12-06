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Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

Cezayir'de binlerce kişi 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etti.

  • AA
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Ülkede eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösteriler 42'nci haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra birçok kentte binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de protesto edildi.

Üzerinde "seçimlere hayır" yazan kırmızı kartların yanı sıra "oy kullanmayacağım", "çetelerle seçimlere gidilmesine hayır" ve "düşünce tutuklularına özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıklarını açıklayan isimlerin "kendilerini temsil etmediğini" ifade eden döviz, pankart ve fotoğraflar açması dikkati çekti

Buteflika'nın adamları oy pusulasında

Buteflika müttefiki şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere 5 isim oy pusulasında yer alıyor. Adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştiriliyor.

Cezayir'de kayıtlı 24 milyon 474 bin 161 seçmen bulunuyor. Seçimlere katılım oranının düşük olacağı öngörülürken, seçimleri uluslararası gözlemcilerin izlemeyeceği belirtiliyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanlığı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu seçim kararı, sokaktaki protestoları yatıştırmadığı gibi aksine "seçimlerin dayatılmasına" karşı kitlesel gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

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