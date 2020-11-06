Cezayir'de 240 gün sonra ilk Cuma

IHA 06 Kasım 2020 Cuma 23:07 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 23:07

Cezayir’de korona virüs salgını nedeni ile askıya alınan cuma namazları, 8 ayın ardından ilk kez camilerde kılındı.

Cezayir’de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde askıya alınan cuma namazı 8 ayın ardından ilk kez kılındı. Camilere akın eden Cezayirliler, 8 ayın ardından ilk kez camilerde sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak, Cuma namazını eda etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebbun 14 Ekim’de yaptığı açıklamada, 6 Kasım’dan itibaren bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip olan camilerin açılmasına ve cuma namazının kılınmasına karar verdiğini duyurmuştu.