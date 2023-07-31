Cezayir'de bir ayda 160 kişi boğuldu

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı Basın Sorumlusu Züheyir Bin Emzan, Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada, temmuz ayı boyunca 109 kişinin denizde, 51 kişinin de su komplekslerinde boğulduğunu belirtti.

Bin Emzan, bu sayının çok fazla olduğuna dikkati çekerek, 62 kişinin denize girilmesi yasak alanlarda yüzerken, 47 kişinin de cankurtaranın bulunmadığı saatlerde denize girdiği için boğulduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenlerden 15'inin son 24 saat içinde denizde boğulduğunu aktaran Bin Emzan, en fazla boğulma vakasının Vahran (Oran), Mustaganım ve Bicaya kentlerinde kaydedildiğini bildirdi.

Temmuz ayının başından bu yana sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğu Cezayir'de orman yangınlarında da 34 kişi yaşamını yitirmişti.