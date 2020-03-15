Cezayir'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 4'e yükseldi

AA 15 Mart 2020 Pazar 15:30 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:30

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 84 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.



Son vakayla ülkede virüsten ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği aktarılan açıklamada, ülkede salgına yakalananların sayısının da 48 olduğu ifade edildi.



Bakanlıktan 14 Mart'ta yapılan açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkedeki vaka sayısının 37'ye yükseldiği duyurulmuştu.

- Lübnan'daki son durum

Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının 99'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son olarak 6 kişide daha virüs tespit edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede Kovid-19 vakasının 93 olduğunu ve 3 kişinin söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.