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Dünya

Cezayir'de orman yangınları tekrar başladı

Cezayir'in doğu ve orta kesimlerindeki ormanlarda yangınlar yeniden başladı.

20 Ağustos 2023 Pazar 01:55 - Güncelleme:
Cezayir'de orman yangınları tekrar başladı
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Cezayir Sivil Savunma Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 4'ü ülkenin doğusundaki Bicaye kentinde olmak üzere 6 vilayette 10 orman yangını yaşandığı kaydedildi.

Ülkenin doğu ve orta kesimlerindeki Burc Bureyrec, Medea, Hanşala, Bicaye, Tizi Vizu, Cicel kentlerinde 10 orman yangını yaşandığı belirtilen açıklamada, özellikle Bicaye'de 4 ayrı yangının söndürülmesi için çevre illerdeki sivil savunma ekiplerinden yardım istendiği, söndürme operasyonlarına, onlarca uçak ve helikopterin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, olası bir felaket senaryosuna karşı bölgeden 13 ailenin tahliye edildiği ifade edildi.

Bicaye ve Cicel savcılıkları, 23 Temmuz Pazar günü başlayan orman yangınlarında 34 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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